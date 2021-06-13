Giriş Tarihi: 13.06.2021 17:29Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 17:31
Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evliliklerini geçtiğimiz nisan ayında bir bebekle taçlandırdı. Oğulları Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşayan çiftten Can Bonomo, önceki gün kural bozdu. Oğlu Roman'ın yüzünü göstermeyen şarkıcıdan ilk kez baba-oğul pozu geldi. Can Bonomo'nun yaptığı paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni aldı...