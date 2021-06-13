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Haberler Galeri Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 17:31

Baba-oğul ilk poz! oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu ile şarkıcı , 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evliliklerini geçtiğimiz nisan ayında bir bebekle taçlandırdı. Oğulları Roman'ı kucaklarına almanın sevincini yaşayan çiftten Can Bonomo, önceki gün kural bozdu. Oğlu Roman'ın yüzünü göstermeyen şarkıcıdan ilk kez baba-oğul pozu geldi. Can Bonomo'nun yaptığı paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni aldı...

Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...

Oyuncu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı , nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...

"GÜÇLÜ SİNCAP"

Meslektaşlarının aksine Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, geçtiğimiz gün ilk kez Instagram hesabından baba-oğul pozunu yayınladı.

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Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü şarkıcı, gönderisinde, "Güçlü sincap" notunu düştü.

Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...

"ADINLA YAŞA CANIM OĞLUM"

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan , daha önce de Roman'ın elini, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman... Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla" notuyla paylaşmıştı.

Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...

"EN HUZURLU DÖNEMİM"

Ünlü şarkıcının eşi , geçtiğimiz aylarda sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu ifade etmişti. 30 yaşındaki oyuncu, bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını sözlerine eklemişti.

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