Baba-oğul ilk poz! Can Bonomo oğlu Roman ile paylaştı sosyal medyada beğeni yağdı...

"ADINLA YAŞA CANIM OĞLUM"

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Can Bonomo, daha önce de Roman'ın elini, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman... Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla" notuyla paylaşmıştı.