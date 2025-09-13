Babaanne olmaya gün sayıyor! Sibel Can’ın torunu için sürpriz plan! İlk detaylar ortaya çıktı: İşte isim seçimi ve çok konuşulacak doğum yeri...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 08:21

Magazin kulislerinin usta kalemi Bülent Cankurt, yine herkesten önce duyurdu! Sibel Can'ın babaanne olacağı haberini ilk kez köşesinden paylaşan Cankurt, şimdi de oğlunun eşi Merve Kaya Ural'ın doğum hazırlıklarıyla ilgili çok konuşulacak detayları açıkladı. Doğum yerinin seçimi ve bebeğin ismine kadar tüm gelişmeleri öğrenince şaşıracaksınız!

BÜLENT CANKURT
55 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın babaanne olacağını ve ilk torununu kucağına alacağı için mutluluktan havalara uçtuğunu ilk bu köşede okumuştunuz.

8 Ekim 2022'de evlenen ve mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan oğlu Engin Can Ural ile gelini Merve Kaya Ural'ın kız bebek beklediklerini de benden öğrenmiştiniz. Nerede doğum yapacağını da ilk benden öğrenin.

Merve Hanım, kızının Amerika vatandaşı olması için Miami'de doğum yapmaya karar vermiş.

Amerika'da Miami'yi seçmesinin nedeni de, kayınvalidesi Sibel Can'ın orada evinin olması. Merve Hanım, kayınvalidesinin 1996 yılında aldığı Williams Island Club-Aventura bölgesindeki evine gidip yerleşmiş. Şimdi orada doğuma hazırlanıyormuş.

Doktoru, doğum için 22 Eylül haftasına gün vermiş. Bu arada Ural çiftinin kızlarına, Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen Lina adını vereceğini öğrendim. Merve Hanım da kızı da sağlıkla kurtulur umarım.

ERKEN DOĞMUŞTU 18'LİK DELİKANLI OLDU

Bir dönemin ünlü mankeni, şimdinin başarılı sunucusu Özlem Yıldız'ın, 2013 yılında boşandığı eşi Sinan Serter'den olan oğlu Demir, 18'lik bir delikanlı oldu. Demir, 18. yaşını doldurmasını babası Sinan Serter ile pasta keserek kutladı. Kutlamadan babası ile annesinin boyunu geçtiği fotoğrafları görünce eskiye gittim.

Demir, 10 Eylül 2007'de, 6.5 aylıkken doğmuş ve erken doğduğu ve 1.2 kg olduğu için de yaklaşık bir ay kuvözde kalmıştı. Allah'ın anne ve babasına bağışladığı Demir, şimdi kocaman, reşit bir erkek oldu. Ben de Demir'in doğum gününü kutluyorum.

İKİ MARKAYA İKİ KUTLAMA Barış Tansever'in 1994 yılında Ulus Parkı'nda açtığı ikonik restoranı, önceki gün güzel bir davete ev sahipliği yaptı. Bayrağı devretmeye hazırlandığı kızı Maya Tansever'in hayata geçirdiği iki yeni marka için düzenlenen davetin ilk ayağı, Boğaz'ın en büyük guletlerinden birinde başladı.

Maya Tansever'in ev sahipliği yaptığı davet, gece Ulus'ta, Barış Tansever ev sahipliğinde devam etti. İş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldığı, gurme lezzetlerin ikram edildiği gecede, DJ Saygun, saksafonda Bulut ve gitarda Snowdrop'un canlı performansları konuklara müzik dolu anlar yaşattı.

EMRE ALTUĞ DA TOPA GİRDİ!

Eski eşi ve oğullarının annesi Çağla Şıkel gibi iyi yaş alanlardan olan şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün şaşırtan bir paylaşım yaptı! Hiç de kendisine benzemeyen bir fotoğrafı, fotoşoplu fotoğraf paylaşanlara taş atmak için "Shop yok, ışık güzel" notuyla paylaştı! Üstelik fotoşoplu bir fotoğrafla yaptı bunu! Belli ki bu halde kendisini çok beğenmiş ve paylaşmak istemiş! Sosyal medyada genelde aşinayız bu rekabete ama espri de olsa sen bu topa niye giriyorsun Emre; ne gerek vardı? Yine de sorayım: Bu ışık niye herkese böyle vurmuyor acaba.

AYAKKABILARI İDDİASINI SÖNDÜRMÜŞ

Stilist Umut Eker ile flört ettiği yıllarda tanıdığımız, kendine has stili olan isimlerden biri olan Selin Türkmen, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Selin Türkmen, her zamanki gibi geçen hafta sonu gerçekleşen gündüz davetinde de alışılagelmişin dışında bir görünüm seçmiş. Büstiyer ve gömlek seçimi ile sıra dışı tarz konusunda iddiasını yine ortaya koymuş. Ancak ayakkabı seçimi çok yanlış olmuş. Bu yanlış seçim, gömlek ve büstiyerdeki iddiasını söndürmüş ve ne iddialı ne de sıradan olan karmakarışık bir stil ortaya çıkmış.

TREND RADARI

Sonbaharda geçiş havaları için kurtarıcı görünümlerin başında bu sene ceket ve şort takımlar geliyor. Çizgiler bu sonbaharda tekrar sahneye çıktı. Bu kez, kolej modundan bir tık maskülene kayan silüetlerle bütünleşecek. Bu sezon çantalarda yayvan duruş netleşiyor ve ince uzun bir silüete dönüşüyor. Özelikle de süet derilerle öne çıkıyor...