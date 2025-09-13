Giriş Tarihi: 13.09.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 08:21
Babaanne olmaya gün sayıyor! Sibel Can’ın torunu için sürpriz plan! İlk detaylar ortaya çıktı: İşte isim seçimi ve çok konuşulacak doğum yeri...
Magazin kulislerinin usta kalemi Bülent Cankurt, yine herkesten önce duyurdu! Sibel Can'ın babaanne olacağı haberini ilk kez köşesinden paylaşan Cankurt, şimdi de oğlunun eşi Merve Kaya Ural'ın doğum hazırlıklarıyla ilgili çok konuşulacak detayları açıkladı. Doğum yerinin seçimi ve bebeğin ismine kadar tüm gelişmeleri öğrenince şaşıracaksınız!