Babaanne olmaya gün sayıyor! Sibel Can’ın torunu için sürpriz plan! İlk detaylar ortaya çıktı: İşte isim seçimi ve çok konuşulacak doğum yeri...

EMRE ALTUĞ DA TOPA GİRDİ!

Eski eşi ve oğullarının annesi Çağla Şıkel gibi iyi yaş alanlardan olan şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün şaşırtan bir paylaşım yaptı! Hiç de kendisine benzemeyen bir fotoğrafı, fotoşoplu fotoğraf paylaşanlara taş atmak için "Shop yok, ışık güzel" notuyla paylaştı! Üstelik fotoşoplu bir fotoğrafla yaptı bunu! Belli ki bu halde kendisini çok beğenmiş ve paylaşmak istemiş! Sosyal medyada genelde aşinayız bu rekabete ama espri de olsa sen bu topa niye giriyorsun Emre; ne gerek vardı? Yine de sorayım: Bu ışık niye herkese böyle vurmuyor acaba.