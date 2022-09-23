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Haberler Galeri ‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 06:31

‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında çocukları yüzünden büyük bir savaş yaşanıyor. Deniz Uğur, çocuklarının kendilerine şiddet uygulayan babalarını görmek istemediğini açıklamıştı. Uğur, önceki gün avukatı ve çocuklarıyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisi ve çocukları için koruma istedi. GÜNAYDIN, çocukların pedagog eşliğinde verilen ifadesine ulaştı. İfadede küçük M. "Babam beni yaklaşık 4 senedir dövüyor. Özellikle kıyafetimden görünmeyecek kısımlara tokat, yumruk atıyor. Beni ısırıyor… Daha önce de bacağıma demir ile vurmuştu" dedi.

İLKER GEZİCİ
‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!

Deniz Uğur, kızlarını dövdüğü gerekçesiyle Reha Muhtar'a uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Muhtar'ın kararı kaldırtmasının ardından tekrar koruma isteyen Uğur, "Çocuklarım benimle olmak istiyor. Onları yanımdan ayırmıyorum, sette bile benimleler" dedi

‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!

Oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki ikizlerinin babası ve eski kocası Reha Muhtar'ın, kızları M.'ye şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını açıklamıştı.

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‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!

Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı da aldırtan Uğur, "M. babasının önceki cuma günü onu çok kötü dövdüğünü söyledi.

‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!

Zaten babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti.

‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!

Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.

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