Giriş Tarihi: 23.09.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 06:31

‘Babam demirle beni dövdü’ GÜNAYDIN Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının ifadesine ulaştı!

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında çocukları yüzünden büyük bir savaş yaşanıyor. Deniz Uğur, çocuklarının kendilerine şiddet uygulayan babalarını görmek istemediğini açıklamıştı. Uğur, önceki gün avukatı ve çocuklarıyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisi ve çocukları için koruma istedi. GÜNAYDIN, çocukların pedagog eşliğinde verilen ifadesine ulaştı. İfadede küçük M. "Babam beni yaklaşık 4 senedir dövüyor. Özellikle kıyafetimden görünmeyecek kısımlara tokat, yumruk atıyor. Beni ısırıyor… Daha önce de bacağıma demir ile vurmuştu" dedi.