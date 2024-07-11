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Haberler Galeri "Babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 08:06

"Babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses'in babasını hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" açıklamasını yapmıştı. Dilan Çıtak, 2022'de evlendiği Levent Dörter ile Bodrum'da görüntülendi. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak'a, "Babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorusu yöneltildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Babanızdan şiddet mi gördünüz? sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses’in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında neler oluyor? İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in arasının yeniden açıldığı konuşuluyor. Babasının gölgesinde kalmak istemeyen ve her fırsatta kendi ayakları üzerinde durarak kariyerini inşa ettiğini vurgulayan Dilan Çıtak, son hamlesiyle adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı, eşi Levent Dörter ile Bodrum'da bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Babanızdan şiddet mi gördünüz? sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses’in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

72 yaşındaki sanatçının, Levent Dörter ile düğününde nikah şahitliğini yaptığı kızını sosyal medya hesabından takipten çıkardığı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildiği iddialarının ardından Dilan Çıtak'tan olay yaratan bir paylaşım gelmişti.

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Babanızdan şiddet mi gördünüz? sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses’in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

"YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim.

Babanızdan şiddet mi gördünüz? sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses’in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

"BÜTÜN DÜNYA BÖYLE BİR ŞİDDET YANLISINI SEVMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmei ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!

Babanızdan şiddet mi gördünüz? sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses’in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

Babasının sunduğu 'İbo Show' programına katılıp birlikte şarkı söyleyen Dilan Çıtak'ın, isim vermeden bir kız çocuğu olarak şiddet gördüğünü ve psikolojik tacize uğradığını açıklaması sonrası gözler İbrahim Tatlıses'e çevrildi.

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