Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
08:06
"Babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!
İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında neler oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses'in babasını hedef aldığı sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" açıklamasını yapmıştı. Dilan Çıtak, 2022'de evlendiği Levent Dörter ile Bodrum'da görüntülendi. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak'a, "Babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorusu yöneltildi. İşte merak edilen tüm detaylar...