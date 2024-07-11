"Babanızdan şiddet mi gördünüz?" sorusu yöneltildi… Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği yanıt şaşkınlık yarattı!

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında neler oluyor? İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in arasının yeniden açıldığı konuşuluyor. Babasının gölgesinde kalmak istemeyen ve her fırsatta kendi ayakları üzerinde durarak kariyerini inşa ettiğini vurgulayan Dilan Çıtak, son hamlesiyle adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı, eşi Levent Dörter ile Bodrum'da bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.