Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! ’Rahat bırakın’

"TUĞÇE HANIM SANA KAHVE YAPSIN, İÇİN YAN YANA"

İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Yardımcısı Tuğçe ile çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, fotoğrafına şu mesajı yazdı:

Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...