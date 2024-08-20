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Haberler Galeri Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! 'Rahat bırakın'
Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:23

Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! 'Rahat bırakın'

Dilan Çıtak Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses arasındaki gerginlik son günlerde magazin sayfalarında sık sık yer aldı. Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses'in kavgası magazin kulislerinde çok konuşuldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gelen tartışma bir türlü bitmiyor. Dilan Çıtak'ın açıklamalarına babası İbrahim Tatlıses sert tepkiler gösterdi. Dilan Çıtak, son olarak sosyal medya paylaşımına gelen yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Ünlü isim, bu paylaşıma sessiz kalmayarak "Bu kadar açık aramayın ama ya salın gitsin rahat bırakın ruhunuzu ve insanlığı" dedi.

Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! ’Rahat bırakın’

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in kavgası günlerdir magazin haberleri arasında yer alıyor. Dilan Çıtak Tatlıses'in son olarak sosyal medya pozuyla olay oldu. Dilan Çıtak, bir takipçisinin göğüs dekoltesiyle ilgili yaptığı yoruma sessiz kalmadı.

Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! ’Rahat bırakın’

Canlı yayında sinir krizi geçiren İbrahim Tatlıses, kızının annesi Işıl Çıtak'la sert bir tartışma yaşamıştı.

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Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! ’Rahat bırakın’

"TUĞÇE HANIM SANA KAHVE YAPSIN, İÇİN YAN YANA"

İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Yardımcısı Tuğçe ile çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, fotoğrafına şu mesajı yazdı:

Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...

Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! ’Rahat bırakın’

SESİNİ YÜKSELTTİ, YAYINI TERK ETTİ!

Baba-kız arasındaki karşılıklı gerilime Işıl Çıtak da dahil oldu. 'Beyaz Magazin' programına telefonda bağlanan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ile tartışma yaşadı.

Sinirlerine hakim olamayan Tatlıses, "Parmaklarım titriyor, elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin" diye bağırarak programdan ayrıldı.

Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! ’Rahat bırakın’

SOYADINI SİLDİRİYOR!

Dilan Çıtak'ın son hamlesi ise herkesi şaşırttı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin :)) Zaten baya istemeden olmuştu… Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalıcak olmak harika… Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın ohh diyorum… şükür diyorum :)))" ifadelerini kullanan Çıtak, Tatlıses soyadını hayatından çıkaracağını duyurdu…

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