Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:23
Babası İbrahim Tatlıses ile ipleri koparan Dilan Çıtak o yorumlara tepkisiz kalmadı! 'Rahat bırakın'
Dilan Çıtak Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses arasındaki gerginlik son günlerde magazin sayfalarında sık sık yer aldı. Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses'in kavgası magazin kulislerinde çok konuşuldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gelen tartışma bir türlü bitmiyor. Dilan Çıtak'ın açıklamalarına babası İbrahim Tatlıses sert tepkiler gösterdi. Dilan Çıtak, son olarak sosyal medya paylaşımına gelen yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Ünlü isim, bu paylaşıma sessiz kalmayarak "Bu kadar açık aramayın ama ya salın gitsin rahat bırakın ruhunuzu ve insanlığı" dedi.