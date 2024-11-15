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Haberler Galeri Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!
Giriş Tarihi: 15.11.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 07:11

Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!

Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl'ün oğlu Sadri Alışık, sosyal medyaya damga vurdu. Sibel Turnagöl'ün son paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Sadri Alışık hem dedesi Sadri Alışık'ın hem de babası Kerem Alışık'ın yolundan gidiyor. Genç oyuncu aynı zamanda babasına olan benzerliği görenleri çok şaşırtıyor. Yeşilçam'ın duayen ismi Sadri Alışık'ın torunu dedesi gibi mesleğinden adım adım ilerliyor. Bir dönem "Bir Zamanlar Çukurova" da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...

Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!

Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl'ün oğlu Sadri Alışık, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Babasına olan benzerliği görenleri şoke etti.

Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!

Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık'ın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sadri Alışık'ı gören söylemeden edemedi...

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Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!

Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde.

Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!

Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık babasının adeta kopyası...

Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!

İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...

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