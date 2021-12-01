Babasını kaybeden Ebru Şallı'nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! "Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?"

ÜRÜNLERİNİN REKLAMINI YAPTI

Instagram hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü manken bu paylaşımından birkaç saat sonra da kendi markasına ait ürünlerin tanıtımı yaptı.