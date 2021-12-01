Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:47Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:53
Babasını kaybeden Ebru Şallı'nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! "Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?"
8 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, birkaç gün önce de baba acısıyla yıkıldı. Ünlü mankenin babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Şallı, önceki gün babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yapınca sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Ebru Şallı, bakın nasıl bir hamlede bulundu...