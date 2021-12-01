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Haberler Galeri Babasını kaybeden Ebru Şallı'nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! "Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?"
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:53

Babasını kaybeden Ebru Şallı'nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! "Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?"

8 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, birkaç gün önce de baba acısıyla yıkıldı. Ünlü mankenin babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Şallı, önceki gün babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yapınca sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Ebru Şallı, bakın nasıl bir hamlede bulundu...

Babasını kaybeden Ebru Şallı’nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?

Geçtiğimiz sene 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın iki gün önce de Bodrum'da kanser tedavisi gören babası yaşamını yitirdi.

Babasını kaybeden Ebru Şallı’nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?

Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra duygusal bir paylaşım yapan Şallı'nın ardından ürün tanıtımı yapması eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Babasını kaybeden Ebru Şallı’nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?

ÜRÜNLERİNİN REKLAMINI YAPTI

Instagram hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü manken bu paylaşımından birkaç saat sonra da kendi markasına ait ürünlerin tanıtımı yaptı.

Babasını kaybeden Ebru Şallı’nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?

TEPKİ ÇEKTİ

Şallı'nın babasını kaybettikten hemen sonra reklam paylaşımları yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Şallı için "Git acını yaşa" ve "21. yüzyılda ölüm acısı bile günlük değil saatlik" dedi.

Babasını kaybeden Ebru Şallı’nın reklam paylaşımlarına tepki yağdı! Sevdiklerini kaybetmek bu kadar mı önemsiz?

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımlarını sildi.

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