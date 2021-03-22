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Haberler Galeri Babasının kızı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Babasının kızı! 'in kızı paylaştı sosyal medya yıkıldı!

'in programı 'a konuk olan Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu. Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 08:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 08:09
Babasının kızı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada paylaştı sosyal medya yıkıldı!

'in programı 'a konuk olan Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu.

Babasının kızı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.

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Babasının kızı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada paylaştı sosyal medya yıkıldı!

"Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim.

Babasının kızı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı.

Babasının kızı! İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada paylaştı sosyal medya yıkıldı!

'in ile evliliğinden olan küçük kızı Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu.

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