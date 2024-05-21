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Haberler Galeri Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! "Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor"
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:56

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! "Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor"

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Bu isimlerden biri de şimdilerde Bahar dizisindeki performansıyla çok konuşulan yıldız bir oyuncu Demet Evgar...44 yaşındaki oyuncu ilk kez eline geçen bir çocukluk fotoğrafını yayınladı. Ünlü ismin sevimli hallerine beğeni ve yorum yağdı.

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, 41 yaşında 4 aylık hamile iken 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor

Evgar, geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile ilk kez anneliği tatmıştı.

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Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor

Sevilen oyuncu Evgar, şimdilerde Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı Bahar dizisi ile gündemden düşmüyor.

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor

44 yaşındaki ünlü isim, ilk kez eline geçen bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar’ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor

"İKİMİZE DE KORKUNÇ GELMEMESİ TUHAF BİRAZ"

Demet Evgar bu fotoğrafına, "Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bi tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca " hayal dünyama" alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) (Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz" notunu düştü.

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