Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:56
Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! "Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor"
Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Bu isimlerden biri de şimdilerde Bahar dizisindeki performansıyla çok konuşulan yıldız bir oyuncu Demet Evgar...44 yaşındaki oyuncu ilk kez eline geçen bir çocukluk fotoğrafını yayınladı. Ünlü ismin sevimli hallerine beğeni ve yorum yağdı.