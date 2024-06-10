Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! "Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor"

"İKİMİZE DE KORKUNÇ GELMEMESİ TUHAF BİRAZ"

Demet Evgar bu fotoğrafına, "Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bi tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca " hayal dünyama" alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) (Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz" notunu düştü.