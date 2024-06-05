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Haberler Galeri Bahar'ın Avukat Ayhan'ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:39

Bahar'ın Avukat Ayhan'ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar Bahar'ın avukat Ayhan'ı oldu... Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Son olarak Bahar dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar ile pozlarına beğeni yağdı...

Bahar’ın Avukat Ayhan’ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Son olarak Bahar dizisine avukat Ayhan Liberte rolü ile dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...

Bahar’ın Avukat Ayhan’ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 54 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

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Bahar’ın Avukat Ayhan’ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Bahar’ın Avukat Ayhan’ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Bahar’ın Avukat Ayhan’ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

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