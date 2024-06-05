Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:39
Bahar'ın Avukat Ayhan'ı Bennu Yıldırımlar’ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Ada güzelliğiyle hayran bırakıyor!
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar Bahar'ın avukat Ayhan'ı oldu... Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Son olarak Bahar dizisine dahil olan Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar ile pozlarına beğeni yağdı...