Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
15:47
Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti...
Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demirhan Demircioğlu performansı ile övgüleri topluyor. Dizide Aziz Uras karakterine can veren Demirhan Demircioğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle kavga ettiği iddialarını yalanlamıştı. Demirhan Demircioğlu şimdi de yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi. İşte Demirhan Demircioğlu'nun modacı güzel sevgilisi...