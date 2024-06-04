Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:37
Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlu Cem'i gören hayran kaldı! Karizmasıyla "Babasının oğlu" dedirtti!
Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren, ilgi odağı oldu. Buğra Gülsoy'un oğlu Cem ile yaptığı son paylaşım takipçilerini gülümsetti. Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın, karakteriyle gündemden olan Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. 42 yaşındaki oyuncu Buğra Gülsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 2019 yılında oğulları Cem'i kucaklarına aldılar. Buğra Gülsoy'un oğlu gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun oğlu Cem babasını sette ziyaret etti. Eğlenceli halleri sosyal medyada çok konuşuldu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle daha çok annesine benzeyen Cem, sevimli halleriyle dikkati çekti. İşte Buğra Gülsoy'un tatlı oğlu Cem Gülsoy…