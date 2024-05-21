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Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:37

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... Demet Evgar'ın oyuncu kardeşi bakın kim!

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Meğer Bahar'ın güzel ismi Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncuymuş... Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim!

Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim!

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı merak konusu...

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim!

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim!

Bir erkek kardeşi bulunan Evgar'ın, kardeşi de oyuncu çıktı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar meğer yakışıklı kardeşiyle aynı dizideymiş... Demet Evgar’ın oyuncu kardeşi bakın kim!

Meğer Evgar, kardeşiyle aynı dizideymiş...

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