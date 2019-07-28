Bakıcıların yazlık çilesi! Buse ise çok vicdanlıdır!

Çocuk bakıcıları ile ilgili genelde 'Çocuğu dövdü, çalıştığı evi soydu' tarzında haberler okuruz. Tüylerimiz ürpererek: 'Ne kadar vicdansızmış, Allah kalbi güzel olanlarla karşılaştırsın' deriz. Madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimizde aslında ülkemize çalışmaya gelen göçmen kadınlar da vicdanlı kişilerle karşılaşmayı umut ederek geliyorlar. Okulların kapanıp yaz sezonunun açılmasıyla çocuklu aileler soluğu yazlıklarda ya da otellerde aldılar. Bu aileler tatile giderken yanlarında mutlaka bakıcılarını da götürüyor. Durum böyle olunca kulağımıza enteresan olaylar da gelmeye başladı. Plaja giderken dadıya giriş ve şezlong ücreti ödemek istemeyen de oluyormuş, menüdeki en ucuz yemeği seçmesini isteyen de... Bakıcıyı otel odasında saatlerce aç bırakan da varmış, ayakkabılıkta yatıran da... Biz de ülkemizdeki pek çok aileye Filipinli bakıcı ve yardımcı personel gönderen şirket sahibi Olcay Nazlı Karakuş ile bu durumu konuştuk. Karakuş: "Bakıcı her ay maaşını ödediğiniz, sigortasını yatırdığınız bir robot değil. Mutluluk verin mutluluk alın. Dünyanın en kıymetli varlığını, evlatlarını bıraktığınız kişileri bir robot olarak görmeyin. Maaşını veriyorum gerisi beni ilgilendirmiyor demeyin" diyor ve özellik yaz aylarında karşılaştıkları durumları şöyle anlatıyor:

YATLAR BÜYÜK SORUN

"Yatlarda herkes çok geç uyuyor. Yatların temizliği de çok zor. Yatta kalan ailelerimiz kızlarımızdan hem çocuğumuza bak, hem yatı temizle, hem servis yap hem de çocuklarla gir yüz diyorlar. Belli bir insanlık seviyesinde dengeyi kurmazsanız personel çalıştıramazsınız. Onlar da insan. Personellerimizin yazlık yerlerde en büyük problemi açlık. Plaja gidip yemek söylemiyor. Evde bırakıyorsa mutfakta yemek yapacak bir şey olmuyor. Plajlar da çok pahalı evet. Ona giriş parası, şezlong, yemek, dondurma derken günlük en az 500 lira harcıyorum diyorlar. Yemek konusunda ortak bir nokta bulunabileceğini düşünmüyorum. Çünkü siz ne yiyorsanız o da onu yemek isteyecektir."