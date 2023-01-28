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Haberler Galeri Balayı dönüşü Özcan Deniz'den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!
Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 11:14

Balayı dönüşü Özcan Deniz'den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!

Genç modacı Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz'den ilk açıklama geldi. Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'ın evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Feyza Aktan ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü 15 aylık evliliği 2019 yılında sona eren Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından gönlünü Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, gittikleri Dubai tatilinden döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ve mutlulukları yüzlerinden okunan çift, "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. Teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için" dedi. Özcan Deniz, annesinin bu evliliği istememesi ve nikaha katılmamasıyla ilgili sorulara ise bakın ne yanıt verdi. İşte tüm detaylar…

Balayı dönüşü Özcan Deniz’den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!

Ünlü çiftin bir anda gelen evlilik haberi herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar, balayı için gittikleri Dubai'den yurda dönüş yaptı. Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.

Balayı dönüşü Özcan Deniz’den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!

Yaklaşık 1.5 yıldır Samar Dadgar'la aşk yaşayan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde İranlı aşkıyla nikah masasına oturmuştu. Nikah töreninin hemen ardından Deniz ve Dadgar, balayı için Dubai'ye gitmişti. Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Özcan Deniz, İranlı eşi Samar Dadgar'la düğün görüntülerini paylaştı! "Sen onların HAYIR'ı değil, benim EVET'imsin" | Video

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Balayı dönüşü Özcan Deniz’den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!

İSTENMEYEN GELİN!

Takvim'in haberine göre; Sıkıntılı süreçlerin ardından mutluluğu İranlı modacıda bulan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in karşı olmasına rağmen Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Deniz, bu konularla ilgili de, "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır" diyen şarkıcı, daha sonra yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oradan ayrıldı.

Balayı dönüşü Özcan Deniz’den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!

MİLYONLUK YÜZÜK

Öte yandan Özcan Deniz yeni aşkı için kesenin ağzını tamamen açtı. Dadgar'ın paylaştığı düğün fotoğrafındaki kalp şeklindeki tektaşın değerininin 1 milyon TL olduğu öğrenildi. Yeni eşini milyonluk yüzükle şımartan Deniz, Dubai'deki balayında da geceliği ortalama 30 bin TL olan lüks odada kaldı.

Balayı dönüşü Özcan Deniz’den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!

NE OLMUŞTU?

Feyza Aktan ile olaylı biten evliliğinin ardından Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Samar Dadgar, dev tektaşıyla geçtiğimiz günlerde adeta düşman çatlatmıştı. İlişkinin, Özcan Deniz'in annesi tarafından onaylanmadığı konuşuluyordu. Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi. Samar Dadgar haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaştı. İşte ünlü çift evlendiklerini sosyal medyadan böyle duyurdu...

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