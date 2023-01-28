Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 11:14

Balayı dönüşü Özcan Deniz'den ilk açıklama geldi! Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz’in istememesine rağmen genç sevgilisi Samar Dadgar’la evlendi!

Genç modacı Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz'den ilk açıklama geldi. Özcan Deniz ile 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'ın evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Feyza Aktan ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü 15 aylık evliliği 2019 yılında sona eren Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından gönlünü Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, gittikleri Dubai tatilinden döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ve mutlulukları yüzlerinden okunan çift, "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. Teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için" dedi. Özcan Deniz, annesinin bu evliliği istememesi ve nikaha katılmamasıyla ilgili sorulara ise bakın ne yanıt verdi. İşte tüm detaylar…