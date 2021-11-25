Balkon pozuna Aleyna Tilki’nin süper minisi damga vurdu! İşte Aleyna Tilki’nin iddialı ev halleri...

Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki Londra-Türkiye arası mekik dokuyor. Geçtiğimiz günlerde yorgunluk atmak için annesi Havva Öztel ve kız kardeşi ile Dubai tatiline çıkan Aleyna Tilki çöl pozları ile çok konuşulmuştu. Aleyna Tilki'nin son paylaşımı yine sosyal medyayı salladı. Balkon pozu veren Aleyna Tilki'nin süper mini eteği dikkat çekti. İşte sık sık ev hallerini paylaşan Aleyna Tilki'nin balkon pozu...