Ünlü oyuncu Duygu Sarışın, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Çağatay Ulusoy ile uzun süredir aşk yaşıyor. Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Duygu Sarışın, sosyal medya hesabını pek aktif kullanmıyor. Instagram'da 150 bine yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, kısıtlı yaptığı paylaşımlarıyla ise bir hayli ses getiriyor. Son olarak Sarışın, mini elbiseli bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Duygu Sarışın, güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni topladı...