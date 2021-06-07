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Haberler Galeri Baltası elinde uzun ipi belinde... Çağatay Ulusoy'un evinin bahçesinde poz veren Duygu Sarışın'ın mini elbiseli kareleri mest etti!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 14:16

Baltası elinde uzun ipi belinde... 'un evinin bahçesinde poz veren 'ın mini elbiseli kareleri mest etti!

Ünlü oyuncu , "" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı ile uzun süredir aşk yaşıyor. Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren , sosyal medya hesabını pek aktif kullanmıyor. 'da 150 bine yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, kısıtlı yaptığı paylaşımlarıyla ise bir hayli ses getiriyor. Son olarak Sarışın, mini elbiseli bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Duygu Sarışın, güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni topladı...

Baltası elinde uzun ipi belinde... Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın mini elbiseli pozları hayranlarından tam not aldı!

Ünlü oyuncu , "" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Baltası elinde uzun ipi belinde... Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın mini elbiseli pozları hayranlarından tam not aldı!

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren , sosyal medya hesabını pek aktif kullanmıyor.

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Baltası elinde uzun ipi belinde... Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın mini elbiseli pozları hayranlarından tam not aldı!

'da 150 bine yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, kısıtlı yaptığı paylaşımlarıyla ise bir hayli ses getiriyor.

Baltası elinde uzun ipi belinde... Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın mini elbiseli pozları hayranlarından tam not aldı!

, sevgilisi 'un evinin bahçesinde çektirdiği fotoğrafları 'dan paylaştı.

Baltası elinde uzun ipi belinde... Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın mini elbiseli pozları hayranlarından tam not aldı!

Önce saksının başında poz veren oyuncu, daha sonra eline baltayı aldı.

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