Banu Alkan hakkındaki bu gerçek şoke etti! Banu Alkan aslında...

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Banu Alkan'ın hayatı sık sık merak ediliyor. Banu Alkan, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti. Birçok dizi ve film projesiyle üne kavuşan Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. Milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Banu Alkan'ın gerçek adını duyan inanamadı. İşte Banu Alkan ve diğer ünlülerin gerçek isimleri…