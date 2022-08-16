Banu Alkan’ı fena kandırmış! Banu Alkan’ın 20 yaş küçük nişanlısı Kemal Yıldız hakkında şoke eden iddia!

Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:49

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi. Banu Alkan şimdilerde ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla biraraya gelmeye devam ediyor. Güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, evleneceğini duyurmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran Banu Alkan son olarak kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu. Kemal Yıldız'a büyük bir aşkla bağlanan Banu Alkan kandırılıyor mu? Hollandalı iş insanı olduğu söylenen Kemal Yıldız'ın ismi dahi yalanmış. Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. İşte magazine bomba gibi düşen son dakika haberi...