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Haberler Galeri 'Barbie' bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!
Giriş Tarihi: 08.07.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 06:38

'Barbie' bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!

'İşte Benim Stilim' ile adını duyurmayı başaranlardan biri de Azeri kökenli Sima Şerafettinova olmuştu. İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Azeri Sima Şerafettinova, yaptığı sivri çıkışlarla olay olmuştu. Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima Şerafettinova'nın son hali 'yok artık' dedirtiyor. Estetikle bambaşka birine dönüşen İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!

'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!

Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.

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’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!

Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

’Barbie’ bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! ’İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!

Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor.

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