Giriş Tarihi: 12.07.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
22:40
Barbie'nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!
2023'te gişe rekorları kıran 'Barbie' filminde canlandırdığı karakterle ününe ün katan Margot Robbie'den beklenmedik bir hamle geldi. Margot Robbie, geçtiğimiz günlerde yattan eşiyle birlikte inerken çekilen fotoğraflarla tekrar gündeme geldi. Ünlü yıldız, büyüyen karnıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Bugün ise Margot Robbie ilk kez büyüyen karnıyla bir etkinliğe katıldı. İşte ünlü oyuncunun hamilelik halleri!