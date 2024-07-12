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Haberler Galeri Barbie'nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 22:40

Barbie'nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!

2023'te gişe rekorları kıran 'Barbie' filminde canlandırdığı karakterle ününe ün katan Margot Robbie'den beklenmedik bir hamle geldi. Margot Robbie, geçtiğimiz günlerde yattan eşiyle birlikte inerken çekilen fotoğraflarla tekrar gündeme geldi. Ünlü yıldız, büyüyen karnıyla bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Bugün ise Margot Robbie ilk kez büyüyen karnıyla bir etkinliğe katıldı. İşte ünlü oyuncunun hamilelik halleri!

Barbie’nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu, eşi Tom Ackerley ile yatta tatildeyken çekilen fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Barbie’nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ MARGOT ROBBİE HAMİLE!

Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı.

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Barbie’nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!

AYLARCA GİZLEDİ!

Ünlü oyuncu hamileliğini herkesten gizledi, ancak çekilen fotoğraf gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Barbie’nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!

MAÇI İZLEMEK İÇİN GELDİLER

Ünlü yıldız, resmi açıklamadan bu yana ilk kez kameralar önüne eşi Tom Ackerley ile çıktı. Ünlü çift, Wimbledon Merkez Kort'a maçı izlemek için geldi.

Barbie’nin yıldızı Margot Robbie hamileliğini gizlemişti! Margot Robbie’nin göbeği iyice ortaya çıktı!

BÜYÜYEN KARNIYLA ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise Margot Robbie ilk kez büyüyen karnıyla bir etkinliğe katıldı. İşte ünlü oyuncunun hamilelik halleri!

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