Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

GELEN TEPKİLERE CEVAP VERDİ: PROJEDEN ÇEKİLİYORUM!

Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, " Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafından yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğumdan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.