Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, 2007 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde rol alacaktı. Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün bir geceye katıldı. Aslı Bekiroğlu, burada gazetecilerin yeni projesiyle ilgili soruları cevaplandırdı. Filmde Barış Akarsu'nun kız arkadaşını canlandıracak olan oyuncu, "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" cevabını verdi. Aslı Bekiroğlu'nun verdiği bu cevap, tepki çekti. Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine filmden çekildiğini duyurmuştu. Sosyal medyada gündem olan Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıkttı. İşte detaylar...