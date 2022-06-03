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Giriş Tarihi: 03.06.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 06:34

Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, 2007 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde rol alacaktı. Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün bir geceye katıldı. Aslı Bekiroğlu, burada gazetecilerin yeni projesiyle ilgili soruları cevaplandırdı. Filmde Barış Akarsu'nun kız arkadaşını canlandıracak olan oyuncu, "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" cevabını verdi. Aslı Bekiroğlu'nun verdiği bu cevap, tepki çekti. Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine filmden çekildiğini duyurmuştu. Sosyal medyada gündem olan Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıkttı. İşte detaylar...

Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

2007 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Barış Akarsu'nun sevgilisini de Aslı Bekiroğlu canlandıracaktı. Ancak Bekiroğlunun talihsiz açıklaması tepki topladı. Ünlü oyuncu fimden çekildiğini sosyal medyadan takipçileriyle duyurarak, özür dilemişti.

Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

İşte Aslı Bekiroğlu'nun tepki toplayan açıklaması...

Filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti! | Video

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Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

GELEN TEPKİLERE CEVAP VERDİ: PROJEDEN ÇEKİLİYORUM!

Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, " Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafından yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğumdan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

Aslı Bekiroğlu olayının iç yüzü ortaya çıktı. Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, Aslı Bekiroğlu ile röportaj yapan muhabirle konuştu.

Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı

Genç yaşta aramızdan ayrılan şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde Akarsu'nun sevgilisi rolünü üstlenen Aslı Bekiroğlu'nun açıklaması gündem oldu.

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