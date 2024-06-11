Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
20:55
Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!
'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Bir dergiye kapak olan Arduç, babalık ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Barış Arduç'un duygu yüklü o açıklamaları!