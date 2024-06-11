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Haberler Galeri Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 20:55

Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Bir dergiye kapak olan Arduç, babalık ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Barış Arduç'un duygu yüklü o açıklamaları!

Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de evlendi.

Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!

Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

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Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!

Ünlü oyuncu Arduç, ünlü bir dergiye kapak oldu. Jan Asya'yla ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arduç, bu röportajda babalıkla ilgili duygularını anlattı.

Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!

"ÇOK BÜYÜK BİR AYNA…"

Ünlü oyuncu, "Artık çocuğum benim için çok büyük bir ayna. Onun yüzünde kariyerimin ne kadar iyi gittiğini, onu ne kadar mutlu ettiğini görebilmek galiba günün sonunda alabileceğim en büyük ödül" dedi.

Barış Arduç babalığı anlattı! Barış Arduç: Bana ilham veren en büyük güç kaynağım kızım!

"İLHAM VEREN EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIM…"

Ayrıca Arduç, "O yüzden bana ilham veren en büyük güç kaynağım şu anda kızım" ifadelerini kullandı.

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