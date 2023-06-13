Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Bodrum'daki lahmacun fiyatları kendisine sorulduğunda Doğukan Manço, "Ben Bodrum'a hiç gitmiyorum. Ne diyeyim ki? Yiyene afiyet olsun. Bu bir tercihtir. Ne görgüsüzlük derim, ne fiyat belirlerim. O lahmacunu almak isteyen bir şeyi göstermek istiyordur, ondan yiyordur ama herkesin yemek yiyebileceği bir yer var orada" açıklamasını yaptı.