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Haberler Galeri Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:54

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının yıllar önce sahibi olduğu bir aracı Belçika'da bulduklarını açıkladı: "Babamın aracına ulaştık. 20 yıl hiç kullanılmamış o aracı Türkiye'ye getirip sergilemek için girişimde bulunduk."

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Doğukan Manço, bu konuda devletten yardım istediğini dile getirdi.

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Drone Fest etkinliğinde sahne alan Doğukan Manço, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Drone'lara merakı olduğunu söyleyen Manço, "Sahne hazırlığı yaptım ama bayağı bir imreniyorum. Ben denedim kullanmayı. Kendi çekimlerimde de kullanıyorum. Bir parça kullanıyorum ama bugünden itibaren girebilirim" dedi.

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Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Konserlerine devam eden Doğukan Manço, "Bizim konser takvimimiz bayağı bir değişik. Pandemiden sonra da birazcık azaldı ve bozuldu. Bu seneden çok umutlu değildim yaz için. Birtakım festivaller ve etkinlikler başladı ve bize de imkan doğdu. Umarım devamı gelir" şeklinde konuştu.

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Bodrum'daki lahmacun fiyatları kendisine sorulduğunda Doğukan Manço, "Ben Bodrum'a hiç gitmiyorum. Ne diyeyim ki? Yiyene afiyet olsun. Bu bir tercihtir. Ne görgüsüzlük derim, ne fiyat belirlerim. O lahmacunu almak isteyen bir şeyi göstermek istiyordur, ondan yiyordur ama herkesin yemek yiyebileceği bir yer var orada" açıklamasını yaptı.

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Otomobil tutkunu olarak bilinen Doğukan Manço, evinin altına da bir atölye yapmıştı. Orada otomobillerinin restorasyonunu gerçekleştiren Manço, "Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burada birtakım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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