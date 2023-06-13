Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço yıllar sonra buldu! Barış Manço’nun kayıp otomobili Belçika’da!

Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobili Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Doğukan Manço, bu konuda devletten yardım istediğini dile getirdi. Drone Fest etkinliğinde sahne alan Doğukan Manço, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Drone'lara merakı olduğunu söyleyen Manço, 'Sahne hazırlığı yaptım ama bayağı bir imreniyorum. Ben denedim kullanmayı. Kendi çekimlerimde de kullanıyorum. Bir parça kullanıyorum ama bugünden itibaren girebilirim' dedi. Konserlerine devam eden Doğukan Manço, 'Bizim konser takvimimiz bayağı bir değişik. Pandemiden sonra da birazcık azaldı ve bozuldu. Bu seneden çok umutlu değildim yaz için. Birtakım festivaller ve etkinlikler başladı ve bize de imkan doğdu. Umarım devamı gelir' şeklinde konuştu. Bodrum'daki lahmacun fiyatları kendisine sorulduğunda Doğukan Manço, 'Ben Bodrum'a hiç gitmiyorum. Ne diyeyim ki? Yiyene afiyet olsun. Bu bir tercihtir. Ne görgüsüzlük derim, ne fiyat belirlerim. O lahmacunu almak isteyen bir şeyi göstermek istiyordur, ondan yiyordur ama herkesin yemek yiyebileceği bir yer var orada' açıklamasını yaptı. Otomobil tutkunu olarak bilinen Doğukan Manço, evinin altına da bir atölye yapmıştı. Orada otomobillerinin restorasyonunu gerçekleştiren Manço, 'Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burada birtakım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı. 'BELÇİKA'DA OLDUĞU İÇİN ZARAR GELMEDİ' Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da satın aldığı bir otomobil orada kalmıştı. Doğukan Manço'ya o otomobin akıbetinin ne olduğu soruldu. Manço, bu konuda 'Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. Onu buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım' şeklinde konuştu. 'KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM' Doğukan Manço, son olarak geçtiğimiz aylarda Selen Görgüzel'in seslendirdiği bir Kayahan şarkısının sosyal medyada büyük eleştiri alması ile ilgili de açıklamalarda da bulundu. Doğukan Manço, 'Ben kendi tarzımı sosyal medyadan yapıyorum. Bazıları tutmuyor, sinirim bozuluyor ama kendi kitlem dinliyor en azından. Bahsettiğiniz kişiye de gelirsek eğer, ben parçayı dinlemedim. Ben müzikle ilgilenen birisiyim ama sanatçı olarak adlandırmıyorum kendimi.