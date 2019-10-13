Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

Barış Pınarı Harekatı'na çok sayıda ünlü isimden destek geldi! Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de sanatçı Kıraç oldu. Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.