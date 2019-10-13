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  • Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! 'ın seslendirdiği takipçilerinden tam not aldı!

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan 'ın verdiği talimat sonrasında başlayan 'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları çığ gibi büyüyor. Ünlü şarkıcı , geçen yıl bestelediği 'nı yeni bir düzenlemeyle kendisi seslendirdi. Sosyal medyadan yayımlanan ve tüyleri diken diken eden klip, büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 13:48
Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

'na çok sayıda ünlü isimden destek geldi! Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de sanatçı oldu. Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.

Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'

, 'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu.

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Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

İşte marşın sözleri:

Olur da düşersem hilal uğruna

Bağrına taş bas da ağlama

Şehitlik atamdan yadigar bana

Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa

Vurgunuz biz ayla yıldıza

Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma

El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

Kıraç'tan Vatan Marşı

Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

'MEHMETÇİĞİMİZE DUA EDELİM'

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, İzmir Kültürpark'ta konser verdi. Üç saat sahnede kalan Pekkan, repertuvarının yanı sıra "Memleketim" ve "10. Yıl Marşı"nı okudu. Pekkan, "Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim. Allah'ım onları korusun" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

'ŞEHİTLERİMİZ VAR, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'

Şarkıcı Hakan Altun da önceki akşam İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Hakan Altun, konserine başlamadan önce 'nın üçüncü gününde şehit ailelerine başsağlığı dileyip "Zorlu süreçteyiz. Şehitlerimiz var, hepimizin başı sağ olsun" ifadesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

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