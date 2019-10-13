Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları çığ gibi büyüyor. Ünlü şarkıcı Kıraç, geçen yıl bestelediği Vatan Marşı'nı yeni bir düzenlemeyle kendisi seslendirdi. Sosyal medyadan yayımlanan ve tüyleri diken diken eden klip, büyük beğeni topladı.