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Haberler Galeri Bartın'daki maden ocağı faciası Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu "Dualarımız oksijeniniz olsun"
Giriş Tarihi: 15.10.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 07:03

Bartın'daki maden ocağı faciası Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu "Dualarımız oksijeniniz olsun"

En acı bekleyiş! Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana geldi. Şimdiye kadar 28 maden işçisinin hayatını kaybettiği feci olayda çalışmalar devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan maden faciası sanat camiasını da tek yürek yaptı. Ünlü isimlerin dualarında Bartın vardı. İşte sanat camiasının Bartın Amasra'daki maden faciası ile ilgili paylaşımları...

Bartın’daki maden ocağı faciası Türkiye’yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu Dualarımız oksijeniniz olsun

Türkiye yasta! Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana geldi.

Bartın’daki maden ocağı faciası Türkiye’yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu Dualarımız oksijeniniz olsun

En acı bekleyiş! Şimdiye kadar 28 maden işçisinin hayatını kaybettiği feci olayda çalışmalar devam ediyor.

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Bartın’daki maden ocağı faciası Türkiye’yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu Dualarımız oksijeniniz olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağının eksi 300 kotunda gerçekleşen patlama nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bartın’daki maden ocağı faciası Türkiye’yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu Dualarımız oksijeniniz olsun

İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 maden işçisinin tedavisi devam ediyor.

Bartın’daki maden ocağı faciası Türkiye’yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu Dualarımız oksijeniniz olsun

Madende hala çalışmalar devam ederken göcük altında kalan işçilerin sağ salim çıkarılması için umutlu bekleyiş sürüyor.

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