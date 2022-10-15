Giriş Tarihi: 15.10.2022 06:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
07:03
Bartın'daki maden ocağı faciası Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat camiası da Bartın için tek yürek oldu "Dualarımız oksijeniniz olsun"
En acı bekleyiş! Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana geldi. Şimdiye kadar 28 maden işçisinin hayatını kaybettiği feci olayda çalışmalar devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan maden faciası sanat camiasını da tek yürek yaptı. Ünlü isimlerin dualarında Bartın vardı. İşte sanat camiasının Bartın Amasra'daki maden faciası ile ilgili paylaşımları...