Giriş Tarihi: 21.03.2023 12:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
12:20
Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı
'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda 'Büyük Ev Ablukada' grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan 4 yıl önce psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Küçükçağlayan, 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 40 yaşındaki ünlü isim, son olarak Instagram hesabından minik kızıyla çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Baba- kızın ayna pozuna ünlü isimlerden yorum yağdı.