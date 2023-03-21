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Haberler Galeri Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı
Giriş Tarihi: 21.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 12:20

Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda 'Büyük Ev Ablukada' grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan 4 yıl önce psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Küçükçağlayan, 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 40 yaşındaki ünlü isim, son olarak Instagram hesabından minik kızıyla çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Baba- kızın ayna pozuna ünlü isimlerden yorum yağdı.

Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, dört sene önce psikolog Merve Özgüle ile dünya evine girmişti.

Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Bartu Küçükçağlayan, 2022 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, son olarak minik kızıyla ayna pozu verdi.

Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Baba kızın beğeni yağan fotoğrafına ise Enis Arıkan, Mert Yazıcıoğlu, Gülse Birsel, Müfit Kayacan, Hasibe Eren, Şebnem Bozuklu gibi ünlü isimlerden yorum geldi.

Bartu Küçükçağlayan ve minik kızının ayna pozu kalpleri ısıttı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Kızıyla bu pozunu yayınlayan Bartu Çağlayan, paylaşımına şu notu düştü:

"30 küsür sene sonra çoraplarımın altına yapışmış pilavlar buluyorum tekrar. seni seviyorum çocukluk."

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