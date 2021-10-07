Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu!

BAŞAK DİZER ZORLA ÇEKTİRMİŞ!

Eşinin ardından kamera karşısına geçen Başak Dizer ise bir takipçisinin, "Abla bu fotoğrafı Kıvanç ağabeye zorla çektirmedin değil mi?" sorusuna, "Çektirdim..." yanıtını verdi. Bu diyalog sosyal medyaya damga vurdu.