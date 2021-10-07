Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Şu sıralar Instagram hesabını aktif olarak kullanan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ses getiren bir paylaşımda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından eşi Başak Dizer'den de bir paylaşım geldi. Dizer'in "Kıskandım" sözleriyle yaptığı paylaşıma bir hayranı "Abla bu fotoğrafı Kıvanç ağabeye zorla çektirmedin değil mi?" diye sorunca, ünlü modacı verdiği yanıtla gündem oldu. İşte o eğlenceli diyalog...