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Haberler Galeri Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:15

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Şu sıralar Instagram hesabını aktif olarak kullanan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ses getiren bir paylaşımda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından eşi Başak Dizer'den de bir paylaşım geldi. Dizer'in "Kıskandım" sözleriyle yaptığı paylaşıma bir hayranı "Abla bu fotoğrafı Kıvanç ağabeye zorla çektirmedin değil mi?" diye sorunca, ünlü modacı verdiği yanıtla gündem oldu. İşte o eğlenceli diyalog...

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

5 yıl önce dünyaevine giren ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutlu birliktelikleri sürüyor.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Geçtiğimiz aylarda baba olacağı iddia edilen ancak haklarında çıkan haberleri yalanlayan çiftten Tatlıtuğ, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

YİNE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir süredir yeni imajı ile gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, objektif karşısına geçti. Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncunun, paylaşımı yine büyük yankı uyandırdı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

Takipçileri tarzıyla dikkat çeken Tatlıtuğ'un gönderisine kayıtsız kalmadı. Kullanıcılardan Kıvanç Tatlıtuğ'a, "Günüm güzelleşti" ve "Maşallah" şeklinde yorumlar geldi. Ünlü oyuncunun fotoğrafı 460 binden fazla beğeni aldı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ’u kıskandı! Takipçisine verdiği yanıtla gündeme oturdu!

BAŞAK DİZER ZORLA ÇEKTİRMİŞ!

Eşinin ardından kamera karşısına geçen Başak Dizer ise bir takipçisinin, "Abla bu fotoğrafı Kıvanç ağabeye zorla çektirmedin değil mi?" sorusuna, "Çektirdim..." yanıtını verdi. Bu diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

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