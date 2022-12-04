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Haberler Galeri Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! "En karizmatik baba!"
Giriş Tarihi: 04.12.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 06:47

Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! "En karizmatik baba!"

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile oyun karesini eşi Başak Dizer paylaştı. "En karizmatik baba" yorumları yağan Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile vakit geçirdikleri anlardan paylaşım sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin oyun saati...

Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! En karizmatik baba!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! En karizmatik baba!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! En karizmatik baba!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! En karizmatik baba!

Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.

Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! En karizmatik baba!

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yüzü ilk kez böyle görüntülenmişti.

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