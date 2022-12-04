Giriş Tarihi: 04.12.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 06:47

Başak Dizer paylaştı sosyal medya coştu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile oyun karesi ilgi odağı oldu! "En karizmatik baba!"

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile oyun karesini eşi Başak Dizer paylaştı. "En karizmatik baba" yorumları yağan Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile vakit geçirdikleri anlardan paylaşım sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin oyun saati...