Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 18:52

Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Dün bıyıklı yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, bugün bir yeni haberle daha gündemde! Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer, bugün kendi kişisel hesabından Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. 'Sevgililikte son nokta' notuyla fotoğraflar paylaşan Başak Dizer, oğlunu da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'li o Sevgililer Günü paylaşımları!

Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!

YENİ HABERLE GÜNDEMDE!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün yeni imajıyla gündemde yer alırken bugün de yepyeni bir haberle gündeme geldi.

Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!

SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer, bugün Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu.

Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!

"SEVGİLİLİKTE SON NOKTA"

Dizer, 'Sevgililikte son nokta' notuyla fotoğraflar paylaşan Başak Dizer, oğlunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

SON DAKİKA