Giriş Tarihi: 14.02.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
18:52
Başak Dizer’den eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk paylaşımı! Başak Dizer’den ailesiyle Sevgililer Günü’ne özel pozlar!
Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Dün bıyıklı yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, bugün bir yeni haberle daha gündemde! Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer, bugün kendi kişisel hesabından Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu. 'Sevgililikte son nokta' notuyla fotoğraflar paylaşan Başak Dizer, oğlunu da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'li o Sevgililer Günü paylaşımları!