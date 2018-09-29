Batuhan Karacakaya: Başrol oynamaya hazırım

- Hep Aşk-ı Memnu ile anılıyorsunuz ama o dizinin ardından farklı birçok projenin içinde yer aldınız değil mi?

- Aşk-ı Memnu'dan sonra Umutsuz Evkadınları'nda oynadım. Bülent karakterinden sonra çok farklı bir karakterdi. O Ardından iki yıl ara verdim üniversite sınavlarına hazırlandım. Sonra üniversite dönemimde Diriliş Ertuğrul dizisinde rol aldım. Uzun Hikaye ve Aşk Tesadüfleri Sever filmlerinde oynadım.