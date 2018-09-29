Batuhan Karacakaya: Başrol oynamaya hazırım

- Çocuk yaşta oyuncu olmanın hep dezavantajlarından söz edilir, sizce avantajları neydi?
- Profesyonel bir iş yapıp, para kazanır hale geliyorsunuz, insanları tanımaya çok erken yaşta başlıyorsunuz. Sanırım bunu bir şans olarak adlandırabilirim. Tanıdığım insanlar oyuncu ve önemli insanlardı. Bu kendimi geliştirmeme olanak tanıdı. Ama yanlış anlaşılmasın yine de çocuktum... Set arasında ödevlerini yapan, sahnesi yoksa çekim mekanı mahalledeki çocukları toplayıp futbol oynayan bir çocuktum. İlk iki büyük dizimde Aşk-ı Memnu ve Umutsuz Evkadınları boyunca menajerim annemdi. Ve o zamanlar nasıl başardığını hâlâ merak ederim. Sözleşmeme şöyle bir madde ekletmişti; "Sadece hafta sonu iki gün çalışır". Bu nedenle eğitimim hiç kesintiye uğramadı.