Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:59
Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!
Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 17 Eylül'de Roma'da dünyaevine girdi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu mutlu evliliklerini şimdilerde bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. İlk çocuklarını kucaklarına alacak çift, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Bebeklerinin doğmasına sayılı günler kala ünlü çiftten Pınar Deniz, büyüyen karnıyla poz verdi. Sosyal medyayı sallayan Pınar Deniz paylaşımına aşerdiğini de belirtince magazin gündemine bir anda oturdu.