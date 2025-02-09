Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2022 yılının Temmuz ayında bir konser etkinliğine birlikte katılarak sevgili olduklarını duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı. Mutlu bir birlikteliği olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bu birlikteliği bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.