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Haberler Galeri Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:59

Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!

Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 17 Eylül'de Roma'da dünyaevine girdi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu mutlu evliliklerini şimdilerde bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. İlk çocuklarını kucaklarına alacak çift, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Bebeklerinin doğmasına sayılı günler kala ünlü çiftten Pınar Deniz, büyüyen karnıyla poz verdi. Sosyal medyayı sallayan Pınar Deniz paylaşımına aşerdiğini de belirtince magazin gündemine bir anda oturdu.

Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2022 yılının Temmuz ayında bir konser etkinliğine birlikte katılarak sevgili olduklarını duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı. Mutlu bir birlikteliği olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bu birlikteliği bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!

EN ÇOK KONUŞULAN ÇİFTLERDEN

Magazin gündeminde sık sık yer alan sürpriz çift, ilişkilerinin ilk gününden itibaren en çok konuşulan çiftler arasında yer almıştı.

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Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEMİŞTİ

Ünlü çift, birlikteliklerinin ikinci senesinde önce spekülasyonlarla başlayan evlilik haberleriyle gündeme geldi, ardından da bir düğünle…

Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!

ROMA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, 17 Eylül 2024 yılında Roma'da aile arasında düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine girdi.

Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Düğünden sonra Pınar Deniz'in hamile olduğuna daire yeni iddialar ortaya atılmaya devam etti. İddialar doğru çıktı ve çift bir bebek dünyaya getireceklerini açıkladı.

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