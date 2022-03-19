Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 16:00

Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar'ın ilk hamilelik pozu!

Mutluluğa 'Evet' dedi... En son "Alev Alev" dizisinde 'Cemre' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Evgar, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile, Emirgan'dakı evlerinde, aile arasında sade bir nikah töreniyle evlendi. Çiftin düğünü, yaz aylarında gerçekleşecek. 41 yaşındaki başarılı oyuncu Demet Evgar'ın çiçek detaylı aksesuarları ve fırfırlı gelinliği, sosyal medyada çok beğenildi. Hamile olduğu haberlerinin hemen ardından nikah masasına oturan Demet Evgar'ın belirgin karnı ile pozu hayranlarını heyecanlandırdı.