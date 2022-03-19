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Haberler Galeri Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar'ın ilk hamilelik pozu!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 16:00

Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar'ın ilk hamilelik pozu!

Mutluluğa 'Evet' dedi... En son "Alev Alev" dizisinde 'Cemre' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Evgar, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile, Emirgan'dakı evlerinde, aile arasında sade bir nikah töreniyle evlendi. Çiftin düğünü, yaz aylarında gerçekleşecek. 41 yaşındaki başarılı oyuncu Demet Evgar'ın çiçek detaylı aksesuarları ve fırfırlı gelinliği, sosyal medyada çok beğenildi. Hamile olduğu haberlerinin hemen ardından nikah masasına oturan Demet Evgar'ın belirgin karnı ile pozu hayranlarını heyecanlandırdı.

Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar’ın ilk hamilelik pozu!

Demet Evgar ve altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş, aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendiler.

Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar’ın ilk hamilelik pozu!

3.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Demet Evgar, altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile evlendi.

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Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar’ın ilk hamilelik pozu!

Çiftin Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikah töreninde renkli anlar yaşandı.

Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar’ın ilk hamilelik pozu!

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile mutluluğa 'Evet' dedi.

Bebek göründü! 41 yaşındaki Demet Evgar’ın ilk hamilelik pozu!

Oyuncunun evinde kıyılan nikaha oyuncu Gülcan Arslan ve ünlü spor insanı Mustafa Denizli katıldı.

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