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Haberler Galeri Bebek göründü! İkinci kez hamile olan Hazal Kaya göbeğini paylaştı doğacak kızının adını duyurdu!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:21

Bebek göründü! İkinci kez hamile olan Hazal Kaya göbeğini paylaştı doğacak kızının adını duyurdu!

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklayan Hazal Kaya'dan yeni pozlar geldi. Kız bebek bekleyen Hazal Kaya son paylaşımı ile hayranlarına bir sürpriz daha yaptı. Belirginleşen göbeği ile poz veren Hazal Kaya doğacak bebeklerine verdikleri ismi açıkladı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bebeklerinin ismi...

Bebek göründü! İkinci kez hamile olan Hazal Kaya göbeğini paylaştı doğacak kızının adını duyurdu!

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Bebek göründü! İkinci kez hamile olan Hazal Kaya göbeğini paylaştı doğacak kızının adını duyurdu!

Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, evlendiği yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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Bebek göründü! İkinci kez hamile olan Hazal Kaya göbeğini paylaştı doğacak kızının adını duyurdu!

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.

Bebek göründü! İkinci kez hamile olan Hazal Kaya göbeğini paylaştı doğacak kızının adını duyurdu!

Bir konser çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmişti. Soruları yanıtladığı sırasında bebeğinin cinsiyetini de paylaşmıştı.

Bebek göründü! İkinci kez hamile olan Hazal Kaya göbeğini paylaştı doğacak kızının adını duyurdu!

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, kız bebek beklediğini müjdelemişti.

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