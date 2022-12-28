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Haberler Galeri Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel'in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! "Cihangir'e neden sahip çıkmadın?"
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:58

Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel'in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! "Cihangir'e neden sahip çıkmadın?"

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Son olarak eşi ve üç çocuğuyla yeni yıl pozu veren Tolga Karel eleştirilerin hedefi oldu. Mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel'e oğlu Cihangir ile görüşmemesi ile ilgili yorum yağdı...

Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! Cihangir’e neden sahip çıkmadın?

Son olarak ekranlara 'Sıfırıncı Gün' ile döneceği ortaya çıkan Tolga Karel son paylaşımı ile eleştirilerin hedefi oldu. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! Cihangir’e neden sahip çıkmadın?

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! Cihangir’e neden sahip çıkmadın?

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! Cihangir’e neden sahip çıkmadın?

Son olarak eşi ve üç çocuğuyla yeni yıl pozu veren Tolga Karel eleştirilerin hedefi oldu. Mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel'e oğlu Cihangir ile görüşmemesi ile ilgili yorum yağdı...

Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel’in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! Cihangir’e neden sahip çıkmadın?

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel'den hayranlarına sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini veren Tolga Karel'in dizisi belli oldu.

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