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Haberler Galeri Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:25

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Tatile giden ünlü çiftten bugün sosyal medyada aşk pozları geldi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sosyal medyaya da damga vuran o aşk pozu!

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir törenle evlendi.

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!

Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

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Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!

KIZLARI OLACAK!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızları olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!

TATİLE ÇIKTILAR

Bebeklerinin dünyaya gelmesine sayılı günler kalan ünlü çift tatile çıktı.

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!

AŞK POZLARI GELDİ

Tatile giden ünlü çiftten bugün sosyal medyada aşk pozları geldi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sosyal medyaya da damga vuran o aşk pozu!

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