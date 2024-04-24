Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
18:25
Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı! Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’dan aşk pozu!
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Tatile giden ünlü çiftten bugün sosyal medyada aşk pozları geldi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sosyal medyaya da damga vuran o aşk pozu!