Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen Caner Cindoruk itirafı! Sadakatsiz'in Volkan'ı meğer mendil satan …

Usta oyuncu Behzat Uygur, yıllar önce babasının turnesi için gittiği Adana'da oyuncu Caner Cindoruk'la ilgi anısını paylaştı. Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk performansı ile izleyiciden tam not almayı başarıyor. Behzat Uygur'un Caner Cindoruk'la ilgili anlattıkları magazin gündemine bomba gibi düştü. Uygur'dan Caner Cindoruk'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf çok konuşuldu. Behzat Uygur, Caner Cindoruk'la Adana'da karşılaştıklarında mendil satan bir çocuk olduğunu söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı …