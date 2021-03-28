Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen Caner Cindoruk itirafı! Sadakatsiz'in Volkan'ı meğer mendil satan …

’dan gelen itirafı! 'in 'ı meğer satan …

Usta oyuncu , yıllar önce babasının turnesi için gittiği 'da oyuncu 'la ilgi anısını paylaştı. dizisi ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk performansı ile izleyiciden tam not almayı başarıyor. Behzat Uygur'un Caner Cindoruk'la ilgili anlattıkları magazin gündemine bomba gibi düştü. Uygur'dan Caner Cindoruk'la ilgili gelen çok konuşuldu. Behzat Uygur, Caner Cindoruk'la Adana'da karşılaştıklarında satan bir çocuk olduğunu söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı …

Giriş Tarihi: 28.03.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 16:27
Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen Caner Cindoruk itirafı! Sadakatsiz'in Volkan'ı meğer mendil satan …

Ünlü oyuncu , yıllar önce babasının turnesi için gittiği 'da oyuncu 'la yaşadığı bir anıyı anlattı.

Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen Caner Cindoruk itirafı! Sadakatsiz'in Volkan'ı meğer mendil satan …

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu , 'la ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen Caner Cindoruk itirafı! Sadakatsiz'in Volkan'ı meğer mendil satan …

Uygur, 'la 'da karşılaştıklarında satan bir çocuk olduğunu söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen Caner Cindoruk itirafı! Sadakatsiz'in Volkan'ı meğer mendil satan …

"Bir turnesindeydik. Babam ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti." "Tiyatroya götürdü. O çocuk şimdi çok beğenilen bir oyuncu, ."

Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen Caner Cindoruk itirafı! Sadakatsiz'in Volkan'ı meğer mendil satan …

dizisi ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu performansı ile izleyiciden tam not almayı başarıyor.

SON DAKİKA