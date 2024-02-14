Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:08
Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu
Asrın felaketi konumundaki Elbistan'ın Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, depremin ilk günlerinde kaleme aldığı şiiri rap müzik sanatçısı Velet tarafından bestelenip, klip çekildi. Klip, sosyal medya platformlarında milyonlara kişi tarafından izlendi. Başkan Gürbüz, "O günlerde yaşadığımız sıkıntıları bu şiirle anlatmaya çalıştık. Elbistanlı sanatçımız Velet de tüm dünyaya burada ne yaşandığını göstermek için şarkı yapmak istedi. Şimdi milyonlar izledi. Geliri de depremde yakınlarını kaybetmiş yetim çocuklarımıza bağışlayacağız. Bildiğim kadarıyla 6 Şubat ile ilgili tek yorumlanmış şarkı bu" dedi.