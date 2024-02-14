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Haberler Galeri Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:08

Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu

Asrın felaketi konumundaki Elbistan'ın Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, depremin ilk günlerinde kaleme aldığı şiiri rap müzik sanatçısı Velet tarafından bestelenip, klip çekildi. Klip, sosyal medya platformlarında milyonlara kişi tarafından izlendi. Başkan Gürbüz, "O günlerde yaşadığımız sıkıntıları bu şiirle anlatmaya çalıştık. Elbistanlı sanatçımız Velet de tüm dünyaya burada ne yaşandığını göstermek için şarkı yapmak istedi. Şimdi milyonlar izledi. Geliri de depremde yakınlarını kaybetmiş yetim çocuklarımıza bağışlayacağız. Bildiğim kadarıyla 6 Şubat ile ilgili tek yorumlanmış şarkı bu" dedi.

TOLGA YANIK
Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu

Asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, hızla ayağa kalkıyor. Yaraların sarıldığın kentin belediye başkanı Mehmet Gürbüz, depremin yaşandığı ilk günlerde duygularını kağıda döktü. 'Deprem' adını verdiği şiir kaleme alan Gürbüz'ün bu sözlerini, yine Elbistanlı olan rap müzik sanatçısı Velet tarafından bestelenip, klip çekildi. Elbistan da çekilen klip, sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi.

Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu

GELİRİ YETİMLERE BAĞIŞLANACAK
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Bu şiir bir ağıt aslında. O gün yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştım. Bizim şehrimize ozanlar şehri denir. Bizim insanımız büyük acılarını, dertlerini, sıkıntılarını şiirle ifade ederler. Bizde o günlerde yaşadığımız sıkıntıları bu şiirle anlatmaya çalıştık. Kendim için yazmıştım. Geriye dönüp baktığımda yanımda anısı olarak kalsın diye. Sanatçımız Velet şiiri beğendiğini, bunu şarkı yapmak istediğini söyledi.

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Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu

Bizde çok mutlu olduk. Velet, tüm dünyaya burada ne yaşandığını göstermek istedi. Çok da güzel bir yorum yaptı. Çok ciddi izlenme oranlarına ulaştı. Bildiğim kadarıyla 6 Şubat ile ilgili tek yorumlanmış şarkı bu. Klipte burada çekildi. Velet, elde edilen geliri depremde yetim kalmış çocuklara bağışlayacağını söyledi" dedi.

Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu

Gürbüz'ün 'Deprem' şiiri:
Uyandı şehir
Yürek dağladı kara haber
Şafak vakti titredi gökyüzünde bu yıldızlar
Topraklar inletti anne duası
Kırıldı umutlar, sel oldu gözyaşlar
Enkazın kötü kokusu şehrimi sardı
Bundan nasıl büyük bir acı var

Belediye başkanının yazdığı ‘Deprem’ şiiri şarkı oldu! Acılarla yazılan şiir, yetimlere gelir oldu

Bir anda çöktü dünya yıkıldı masum evler
Kucakladı enkaz acının hüznüyle çığlıkları
Gözlerde hüzün yürekte yangın
Hava soğuk kimse üşümedi
Çığlık çığlık kıyamet ortasında
O gece büyüdü şehirdeki bütün çocuklar
Karanlıkla çevrili masumiyetin uykusuna dalan şehir
Çocukların mı kayıp? Yavruların mı kayıp?
Uyan uyan uyan
Kuşlar sustu yüreğimde hüzün serildi
Acılar dans etti gözyaşlarım sel oldu
Gecenin karanlığında yitip giden umutlar gibiyim inan
Kırılan kalplerde birer yara açtı
Enkazın altında kaybolan masum yüzler binler gitti
Acının kokusu tenimde kırgınlığımı hatırlat bana
Yüzün mü anılar dolu sokaklar acının ve sevginin izlerini taşıyan her şey var burda
Gel gör
Seni nasıl özledim
Gel gör
Sizi nasıl özledim
Gel gör
Yüreğim dayanmaz artık
Gel gör
Bu yarayı beraber sardık
Gel gör
Seni nasıl özledim
Gel gör
Sizi nasıl özledim
Gel gör
Yüreğim dayanmaz artık
Gel gör

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