Belgin Doruk'un Küçük Hanımefendi olarak başlayan hayatı acılar içinde son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

Zaten Belgin Doruk da kendisi gibi yarışmayla sinemaya adım atan Aylan Işık'la kamera karşısında iyi bir ikili oluşturdu. Birlikte çevirdikleri 'Küçük Hanımefendi' serisi çok tutuldu. Melodramların ve duygusal güldürülerin değişmez oyuncusu oldu.