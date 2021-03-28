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Haberler Galeri Belgin Doruk'un "Küçük Hanımefendi" olarak başlayan hayatı trajik şeklide son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

'un "Küçük Hanımefendi" olarak başlayan hayatı trajik şeklide son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

'ın Küçük Hanımefendi'si lakaplı ölümünün 26. yılında anıldı. Türk sinemasının benli güzeli Belgin Doruk'un acılar içinde son bulan hayatı yeniden gündeme geldi. Görüntüsüyle, incecik topuklu ayakkabıları, kabarık etekleri, gösterişli siyah saçları ve çekik gözleriyle bir zamanlar milyonlarca Türk kadınının görüntüsünü taklit etmeye çalıştığı bir yıldızdı Belgin Doruk. ile yer aldığı filmlerle hafızalara kazınan, birçok filmde birlikte oynadığı 'in "Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel" diye tanımladığı son derece trajik olmuştu. İşte ...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:22
Belgin Doruk'un Küçük Hanımefendi olarak başlayan hayatı trajik şeklide son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

'ın Küçük Hanımefendi'si lakaplı ölümünün 26. yılında anıldı. Türk sinemasının benli güzeli Belgin Doruk'un acılar içinde son bulan hayatı yeniden gündeme geldi. Görüntüsüyle, incecik topuklu ayakkabıları, kabarık etekleri, gösterişli siyah saçları ve çekik gözleriyle bir zamanlar milyonlarca Türk kadınının görüntüsünü taklit etmeye çalıştığı bir yıldızdı Belgin Doruk.

Belgin Doruk'un Küçük Hanımefendi olarak başlayan hayatı trajik şeklide son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

ile yer aldığı filmlerle hafızalara kazınan, birçok filmde birlikte oynadığı 'in "Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel" diye tanımladığı 'un ölümü son derece trajik olmuştu. İşte ...

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Belgin Doruk'un Küçük Hanımefendi olarak başlayan hayatı trajik şeklide son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

Türk sinemasının benli güzeli , 28 Haziran 1936 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sinema tutkunu Refet Hanım ve Ziraat mühendisi Hasan Bey'in kızı olarak dünyaya gelen güzel yıldız, henüz çocukken babasının tayini nedeniyle İstanbul'a taşındı.

Belgin Doruk'un Küçük Hanımefendi olarak başlayan hayatı trajik şeklide son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

1952'de henüz bir ortaokul öğrencisiyken Yıldız Dergisi ve İstanbul Film'in açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yarışmayı Doruk'un uzun yıllar rol arkadaşlığı yaptığı ve Mahir Özerdem de kazanmıştı.

Belgin Doruk'un Küçük Hanımefendi olarak başlayan hayatı trajik şeklide son buldu! Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi...

Zaten da kendisi gibi yarışmayla sinemaya adım atan Aylan Işık'la kamera karşısında iyi bir ikili oluşturdu. Birlikte çevirdikleri 'Küçük Hanımefendi' serisi çok tutuldu. Melodramların ve duygusal güldürülerin değişmez oyuncusu oldu.

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