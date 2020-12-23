Bella Hadid'in pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı!

FİYATI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Filistin asıllı ünlü ABD'li model Bella Hadid, yılın ilk karını hayli lüks ve pahalı tarzıyla kutladı. 24 yaşındaki genç model Bella'nın tercih ettiği ceket ve pantolon fiyatıyla şoke etti.