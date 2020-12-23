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'in pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, yılın ilk karını verdiği mutlu pozlarla kutladı. Ancak Bella Hadid'in kar üzerinde giydiği kıyafetlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 21:51
Bella Hadid'in pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü model , yılın ilk karını verdiği mutlu pozlarla kutladı. Ancak Bella Hadid'in kar üzerinde giydiği kıyafetlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Bella Hadid'in pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü model , yılın ilk karını, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla böyle kutladı. Oldukça mutlu gözünen Hadid'in olay pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Bella Hadid'in pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı!

FİYATI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Filistin asıllı ünlü ABD'li model , yılın ilk karını hayli lüks ve pahalı tarzıyla kutladı. 24 yaşındaki genç model Bella'nın tercih ettiği ceket ve pantolon fiyatıyla şoke etti.

Bella Hadid'in pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı!

Güzel model , üzerine giydiği pantolonla sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadid'in dudak uçuklatan pantolonun değeri 115 bin TL ceketi ise 76 bin TL.

Bella Hadid'in pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı!

BEYAZ PANTOLON'UN FİYATI TAM 15 BİN DOLAR

Pantolonun fiyatı tam 15 bin dolar olması tüm dikkatleri üzerine çekti bakan tekrar baktı.

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