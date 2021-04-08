HaberlerGaleri"Belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! Sosyal medya Demet Şener'i konuştu...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:29Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:38
"Belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu! Sosyal medya Demet Şener'i konuştu...
Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi lan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener hayranlarına sosyal medyadan bir sürpriz yaptı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Şener ilgi odağı oldu. Demet Şener'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Demet Şener'in bebeklik fotoğrafını görenler "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" demeden edemedi...