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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:13

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir'in sert kararları...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

25.Bölüm:

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları

Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

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