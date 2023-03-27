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Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:46

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı

24.Bölüm:

Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı

Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı

Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı

Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı

Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur.

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