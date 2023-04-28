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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’da aksiyon dolu sahneler! Oktay Kaynarca 30 metreden atladı
Giriş Tarihi: 28.04.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 13:20

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aksiyon dolu sahneler! Oktay Kaynarca 30 metreden atladı

atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam setinde aksiyon dolu sahneler yaşandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aksiyon dolu sahneler! Oktay Kaynarca 30 metreden atladı

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Hollywood filmlerini aratmayacak aksiyon sahnesine imza attı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aksiyon dolu sahneler! Oktay Kaynarca 30 metreden atladı

29. Bölüm (2 Mayıs Salı) çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, aksiyonu bol olan 29. Bölüm için 30 metrelik viyadüğe çıkarak aşağıya atladı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aksiyon dolu sahneler! Oktay Kaynarca 30 metreden atladı

Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti. 30 metrelik yüksekten bağlanan halatla atlayan Oktay Kaynarca sahneyi başarıyla tamamladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aksiyon dolu sahneler! Oktay Kaynarca 30 metreden atladı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın heyecan dolu yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

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