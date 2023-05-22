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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir av peşinde
Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:08

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir av peşinde

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze)'nin başrollerini paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir av peşinde.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir av peşinde

32.Bölüm:

Azra, Cezayir ve Ateş arasındaki gerilim hattında Kayıkçıyla olan bağlantısını inkar eder. Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bırakır. Azra'nın evine Ateş'i yollar ve her tarafın incelenmesini izler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir av peşinde

Azra'nın evinden gelen dosyalar arasında sürpriz bir fotoğrafla karşılaşır. Cezayir fotoğraftaki kişinin Kayıkçı olma ihtimali üzerine düşünmeye başlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir av peşinde

Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrenir. Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir av peşinde

Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düşer. Bu durumdan kurtulmak için hayatlarıyla ilgili riskli bir karar alıp geri dönüşü olmayan bir yola girerler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir av peşinde

Tatavlalı usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'u görevlendirir. Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anlar.

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