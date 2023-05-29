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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir düşmanıyla yüz yüze
Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:57

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir düşmanıyla yüz yüze

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil (Firuze'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir düşmanıyla yüz yüze...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüz yüze

33.Bölüm:

Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir. Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler. Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüz yüze

Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alır. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutulmaktadır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüz yüze

Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur. Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüz yüze

Firuze, Leyla'yı ziyaret ettiğinde evde gergin bir durum olduğunu anlar. Firuze farkında olmadan, Leyla'nın Cezayir'e derdini anlatabileceği bir yardımda bulunur.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüz yüze

Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başarır.

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