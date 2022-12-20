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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için yüzleşme zamanı!
Giriş Tarihi: 20.12.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 07:03

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için yüzleşme zamanı!

Oktay Kaynarca ile Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi atv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 14. bölümünde Cezayir için yüzleşme zamanı! Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 20.00'da atv'de.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı!

14.Bölüm:

Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı!

Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder. Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı!

Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı!

Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker. Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir için yüzleşme zamanı!

Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder.

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